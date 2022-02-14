بنوك للجينات الزراعية تحفظ بذورا لمحاصيل استراتيجية في"قبو" بالقطب الشمالي

تلقى مخزن عالمي للبذور شيد في منطقة جبلية بالقطب الشمالي بهدف مواجهة تبعات الحروب والأمراض والكوارث، كميات جديدة من عينات لمحاصيل استراتيجية يوم الاثنين.

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ويوجد قبو "سفالبارد" العالمي للبذور بجزيرة "سبتسبرغن"، الواقعة في منتصب المسافة تقريبا بين بر النرويج الرئيس والقطب الشمالي.

ولا يجري فتح هذا القبو الاستراتيجي للحبوب، إلا بضع مرات في العام، وذلك للمحافظة على مخزوناته من البذور للعالم الخارجي.

وستودع بنوك متخصصة في الجينات من السودان وأوغندا ونيوزيلندا وألمانيا ولبنان يوم الاثنين، بذورا لمحاصيل مثل الدخن "الذرة العويجة"، والذرة الرفيعة "السرغوم"، والقمح، كعينات احتياطية لمجموعاتها الخاصة.

وسيقوم المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا"، الذي كان نقل مقره في 2012 من حلب السورية إلى العاصمة اللبنانية بيروت بسبب الحرب السورية، بإيداع ثمانية آلاف عينة تقريبا.

يشار إلى أن مركز "إيكاردا" كان أول مؤسسة قامت بالسحب من قبو البذور العالمي في عام 2015 لتعويض مجموعة تضررت بسبب الحرب، كما قام بعمليتي سحب إضافيتين عامي 2017 و2019 لإعادة بناء مجموعته الخاصة التي يحتفظ بها في لبنان والمغرب.

ويحتوي هذا القبو العالمي المخصص للحبوب على 1.1 مليون عينة بذور لنحو ستة آلاف نوع من النباتات من 89 بنكا حول العالم.

المصدر: elnashra.com