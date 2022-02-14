قفزة في أسعار الغاز في أوروبا
Globallookpress
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قفزت أسعار الغاز في أوروبا في بداية التعاملات اليوم الاثنين في ظل الوضع المحيط بأوكرانيا وذلك بسبب تقارير إعلامية تحدثت عن قرب هجوم روسي مزعوم على أوكرانيا.
وذكرت وكالة "تاس" أن العقود الآجلة للغاز في أوروبا صعدت اليوم بنسبة 13.7% لتصعد فوق مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.
وأظهرت التداولات أن سعر العقود الآجلة لشهر مارس في مركز TTF في هولندا ارتفع إلى مستوى 1031.8 دولار لكل ألف متر مكعب.
المصدر: تاس
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