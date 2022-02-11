انخفاض أسعار النفط بعد بيانات أمريكية

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات من الولايات المتحدة أظهرت ارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى أعلى معدل في 4 عقود.

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ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 89.51 دولار للبرميل، بتراجع نسبته 0.41% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 90.91 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.55% عن سعر التسوية السابق.

وجاء الانخفاض بعد بيانات أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة خلال العام الماضي بلغ أعلى معدل له في 4 عقود، ما أدى إلى تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار وتآكل زيادات الأجور.

فيما أشارت منظمة "أوبك" أمس الخميس إلى وجود إمكانية تعديل بالزيادة على توقعاتها على الطلب العالمي على النفط في 2022. وذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول، في تقريرها الشهري، أنها تتوقع زيادة الطلب على النفط 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام.

المصدر: إنترفاكس + بلومبرغ