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انخفاض ملحوظ في بورصة "وول ستريت" بعد بيانات أمريكية

مال وأعمال

انخفاض ملحوظ في بورصة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت مؤشرات بورصة "وول ستريت" بشكل ملحوظ، أمس الخميس، بعد بيانات أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة خلال العام الماضي بلغ أعلى معدل له في 4 عقود.

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وأنهى المؤشر "داو جونز" الصناعي تعاملات أمس على انخفاض بنسبة 1.47% عند 35241 نقطة، فيما تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.81% إلى 4504 نقطة.

كذلك تراجع المؤشر "ناسداك" بنسبة 2.10% إلى 14185 نقطة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وجاء الانخفاض بعد بيانات أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة خلال العام الماضي بلغ أعلى معدل له في 4 عقود، ما أدى إلى تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار وتآكل زيادات الأجور.

المصدر: RT + "بلومبرغ"

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