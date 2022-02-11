انخفاض ملحوظ في بورصة "وول ستريت" بعد بيانات أمريكية

تراجعت مؤشرات بورصة "وول ستريت" بشكل ملحوظ، أمس الخميس، بعد بيانات أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة خلال العام الماضي بلغ أعلى معدل له في 4 عقود.

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وأنهى المؤشر "داو جونز" الصناعي تعاملات أمس على انخفاض بنسبة 1.47% عند 35241 نقطة، فيما تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.81% إلى 4504 نقطة.

كذلك تراجع المؤشر "ناسداك" بنسبة 2.10% إلى 14185 نقطة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وجاء الانخفاض بعد بيانات أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة خلال العام الماضي بلغ أعلى معدل له في 4 عقود، ما أدى إلى تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار وتآكل زيادات الأجور.

المصدر: RT + "بلومبرغ"