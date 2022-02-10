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الغاز الليبي لا يستطيع تعويض الغاز الروسي في أوروبا

مال وأعمال

الغاز الليبي لا يستطيع تعويض الغاز الروسي في أوروبا
AFP
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صرح وزير النفط والغاز الليبي محمد عون بأن بلاده غير قادرة على تصدير الغاز إلى دول أوروبا من الحقول الليبية حتى لو زادت في معدلات الإنتاج الحالية.

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وأكد عون في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" أن أزمة الغاز في أوروبا تتجاوز قدرات الإنتاج الليبي.

وقال وزير النفط والغاز الليبي خلال المقابلة:"كميات الغاز التي كانت تصدر عن طريق خط شركة غرين ستريم إلى إيطاليا ومنها إلى الشبكة الأوروبية تخصص حاليا لاستهلاك المحطات الكهرباء وغيرها في دولة ليبيا".

وأوضح عون في هذا السياق أنه "حتى وإن تم الضغط على الحقول المنتجة وغيرها، لا أعتقد أنها ستكون بالكميات المؤثرة التي تستطيع حل الأزمة في الاتحاد الأوروبي".

وكانت الأزمة الأوكرانية، والتطورات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، قد أثارت مخاوف أوروبا من قطع روسيا إمدادات الغاز التي تمر في الأساس عبر أوكرانيا، إذا ما تفاقمت الأمور إلى نزاع مسلح.

يشار إلى أن الأوضاع في شرق أوروبا توترت بعدما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بأنها عززت قواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما نفته موسكو بشكل قاطع.

وحذرت موسكو  من محاولات غربية لجرها إلى صراع مسلح في أوكرانيا، فيما شككت من النشاط العسكري لحلف  الناتو وتوسعه بالقرب من حدودها، ما رأت فيه تهديدا لأمنها القومي.

المصدر: سبوتنيك

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