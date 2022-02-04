"غازبروم" الروسية تبرم مع الصين صفقة غاز طويلة الأجل

وقعت شركة "غازبروم" الروسية اليوم عقدا طويل الأجل مع شركة البترول الوطنية الصينية "سي إن بي سي" (CNPC) لتوريد 10 مليارات متر مكعب من الغاز.

إقرأ المزيد

وأشارت شركة "غازبروم" الروسية إلى أن توريد كميات الغاز الطبيعي سيتم عبر مسار "الشرق الأقصى".

وجاء التوقيع خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

وقالت "غازبروم" في بيان إن "توقيع العقد يعد خطوة مهمة في مسار تعزيز التعاون متبادل المنفعة بين روسيا والصين في قطاع الغاز، وبعد وصول المشروع (الشرق الأقصى) إلى طاقته الكاملة سيزداد حجم إمدادات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى الصين بمقدار 10 مليارات متر مكعب إلى 48 مليار متر مكعب في السنة".

وعلق رئيس الشركة الروسية أليكسي ميللر على الاتفاقية قائلا إن "توقيع عقد جديد لإمدادات الغاز الروسي إلى الصين يدل على أعلى مستوى من الثقة المتبادلة والشراكة بين روسيا والصين".

كذلك وقعت شركة الطاقة الروسية "روس نفط" اليوم اتفاقية مع شركة "سي إن بي سي" (CNPC) الصينية لتوريد 100 مليون طن من النفط إلى الصين عبر كازاخستان على مدى 10 سنوات.

ووصل الرئيس الروسي إلى بكين اليوم للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

وفي وقت سابق، أشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إلى أن روسيا والصين تخططان لتوقيع مجموعة واسعة من الاتفاقيات، خلال زيارة بوتين إلى بكين. وأضاف مساعد الرئيس الروسي أنه خلال الزيارة سيتم تبني حزمة واسعة من الوثائق يتجاوز عددها 15 اتفاقية.

المصدر: تاس