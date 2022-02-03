بريطانيا تواجه ارتفاعا قياسيا في أسعار الطاقة

أعلن مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطاني اليوم الخميس ارتفاع الحد الأقصى لأسعار الطاقة بنسبة قياسية بلغت 54 بالمئة بسبب ارتفاع تكاليف بيع الغاز الطبيعي بالجملة.

وقال المكتب إن سقف السعر الجديد وهو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن لموردي الغاز أن يفرضوه على العملاء، سيرتفع بمقدار 693 جنيها إسترلينيا (940 دولارا) سنويا في معظم أنحاء المملكة المتحدة بداية من أبريل المقبل.

وسيؤدي ذلك لارتفاع الفاتورة السنوية للعملاء العاديين 1971 جنيها إسترلينيا.

وتشير تقديرات إلى أن القرار سيؤثر على 22 مليون أسرة بجميع أنحاء البلاد.

وهذه الزيادة ستضيف إلى أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة، حيث ارتفعت تكاليف الغذاء بشكل مطرد، ومن المقرر أن تدخل الزيادة الضريبية حيز التنفيذ في أبريل المقبل.

ويتوقع أيضا أن يرفع بنك إنكلترا هو البنك المركزي للمملكة المتحدة، أسعار الفائدة مرة أخرى اليوم الخميس لمكافحة ارتفاع أسعار المستهلكين.

وسيضع وزير الخزانة ريشي سوناك، مساء الخميس خطط الحكومة لمساعدة ملايين المواطنين خاصة ذوي الدخل المنخفض لمواجهة تكاليف الطاقة المرتفعة، وتشمل بعض الحلول المحتملة منح قروض لشركات الطاقة.

المصدر: "أسوشيتد برس"