"سوناطراك" الجزائرية تعلن توقيع عقد طويل المدى لتزويد اليونان بالغاز الطبيعي المسال

أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية، اليوم الخميس، عن إبرام اتفاق لتزويد اليونان بالغاز الطبيعي المسال ضمن عقد طويل المدى.

وجاء في بيان للشركة أن "الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) أبرمت ومجمع الطاقة اليوناني DEPA اتفاقا يتضمن تمديد العقد، طويل المدى، المتعلق ببيع وشراء الغاز الطبيعي المسال على مستوى السوق اليونانية، وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2022".

ولفت البيان إلى أنه "بالإضافة إلى عمليات تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال لمجمع الطاقة اليوناني DEPA، تنص الاتفاقية كذلك على تحيين بنود العقد التجاري الساري تماشيا مع التطورات الحالية والمستقبلية لأسواق الطاقة".

وأضاف "من خلال هذه الاتفاقية، يؤكد الطرفان على تعزيز شراكتهما التقليدية لتزويد السوق اليونانية بالغاز الطبيعي في ظرف تتميز فيه السوق بارتفاع الأسعار وتعدد المتعاملين".

وأشار إلى أن "العلاقات التجارية بين (سوناطراك) ومجمع الطاقة اليوناني DEPA بدأت عام 2000، وتعتبر (سوناطراك) حاليا أهم مورد للغاز الطبيعي المسال للسوق اليونانية".

المصدر: RT