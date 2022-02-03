الذهب يتراجع بعد سلسلة مكاسب
Sputnik
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انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الخميس، مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وبذلك يكون المعدن النفيس قد تراجع بعد سلسلة مكاسب.
وبحلول الساعة 14:49 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.34% إلى 1804.10 دولار للأونصة.
فيما انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.10% إلى 1804.91 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
وصعد مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، الأمر الذي زاد من كلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
المصدر: RT + بلومبرغ
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