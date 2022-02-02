 
مباشر

المغرب يسجل ارتفاعا في قيمة الاستثمارات الخارجية

مال وأعمال

المغرب يسجل ارتفاعا في قيمة الاستثمارات الخارجية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sb0p

سجل المغرب، قيمة استثمارات في الخارج هي الأعلى في السنوات الخمس الماضية، ببلوغها 17,9 مليار درهم برسم سنة 2021.

إقرأ المزيد
صندوق النقد الدولي: توقعات لنمو اقتصاد المغرب في العام الجاري بـ6.3%
صندوق النقد الدولي: توقعات لنمو اقتصاد المغرب في العام الجاري بـ6.3%

وبحسب معطيات مكتب الصرف، فإن هذا الرقم يمثل زيادة قدرها 10 مليارات درهم مقارنة بسنة 2020 التي بلغت فيه هذه الاستثمارات 7,7 مليارات درهم.

وفي سنة 2019، بلغت استثمارات المغرب في الخارج حوالي 10,9 مليارات درهم، و9,9 مليارات درهم سنة 2018، و11,9 مليار درهم سنة 2017.

أما صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، فقد حققت خلال السنة الماضية حوالي 20 مليار درهم، مقابل 16,7 مليار درهم سنة 2020، أي بزيادة قدرها 20,5 في المائة.

وأضاف مكتب الصرف، إن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، حققت حوالي 93,2 مليار درهم، مقابل 68,1 مليار درهم سنة 2020، أي بارتفاع قدره 36,8 في المائة.

المصدر: "هيسبريس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا