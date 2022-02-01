بوتين: هنغاريا تشتري الغاز الروسي أرخص بخمس مرات من سعر السوق في أوروبا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مخاطبا رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، إن بلاده تشتري الغاز الروسي أرخص بخمس مرات من سعر السوق في أوروبا.

وأضاف بوتين، في اللقاء الذي عقد في الكرملين، أن العقود طويلة الأجل الآن تسمح لبودابست باستلام الغاز الروسي بسعر أرخص بكثير من سعر السوق في أوروبا.

وتابع بوتين القول لضيفه الهنغاري: "يمكننا القول إن هذه الاتفاقيات السارية حتى عام 2036، والتي تم توقيعها العام الماضي، هي نتيجة عملكم في المقام الأول".

من جانبه قال أوربان، إن بلاده تأمل بالتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن زيادة إمدادات الغاز الروسي.

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وتابع أوربان: "بالنظر إلى أن أوروبا بأكملها تمر الآن بأزمة طاقة، أو بالأحرى أزمة غاز، كان من المهم للغاية إبرام عقود طويلة الأجل. شكرا لكم على أننا تمكنا من توقيعها. وخلال اجتماعنا اليوم أود تحقيق هدف زيادة حجم الإمدادات".

كما أعرب أوربان عن تقديره الكبير للمساعدة الروسية لبلاده في قطاع الطاقة وفي مكافحة الفيروس، وشكر بوتين على ذلك.

المصدر: تاس