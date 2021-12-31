وزير خارجية هنغاريا لـ RT: غازبروم لم تنتهك الاتفاقات المبرمة مع أوروبا

قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيرتو، إن شركة غازبروم الروسية لم تنتهك أية اتفاقيات حول توريد الغاز مع أي طرف في أوروبا.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع RT: "بقيت شركة غازبروم شريكا موثوقا به لهنغاريا. ويجري دائما تنفيذ جميع العقود والشروط، وحجم الواردات. وحسب علمي، لم يشكو أحد في أوروبا من أن شركة غازبروم انتهكت التزاماتها المتعلقة بإمدادات الغاز".

وشدد الوزير الهنغاري على أن، روسيا تفي دائما بالتزامات العقود التي وقعتها شركة غازبروم مع الشركاء الأوروبيين.

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وأكد الوزير، أن الشكاوى ضد روسيا من بعض السياسيين الأوروبيين واتهامها بأزمة الطاقة، قد تكون مرتبطة برفض توريد إمدادات إضافية، لكن هذه مسألة تجارة.

وقال: "طبعا من السهل جدا بالنسبة للسياسيين، إلقاء اللوم على دولة أو شخص ما من أجل إعفاء أنفسهم من المسؤولية. أعلم أن الأمور أكثر تعقيدا مما يعتقده بعض الزملاء الأوروبيين. من واقع تجربتي الخاصة، يمكنني القول إنه ليس من السهل التوصل إلى اتفاق مع شركة غازبروم، ولكن عندما يتم الاتفاق، فكونوا على ثقة من أنه سيتم تنفيذه".

المصدر: RT