بولندا تشتري شحنة غاز أمريكي لأوكرانيا

أفادت شركة النفط والغاز البولندية PGNiG، اليوم الثلاثاء، بأنها اشترت شحنة غاز مسال من الولايات المتحدة لأوكرانيا، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أوروبا زيادة في الطلب على الغاز الطبيعي.

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وجاء ذلك بحسب بيان نشرته شركة النفط والغاز البولندية PGNiG على موقعها الإلكتروني اليوم.

وأشارت الشركة إلى أن ناقلة الغاز American LNG ستصل إلى محطة الغاز في بولندا في نهاية فبراير من هذا العام.

وبعد إعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الطبيعية سيتم ضخ الغاز في منظومة الأنابيب البولندية وتوريدها إلى أوكرانيا، ومن المخطط أن يتم ذلك قبل نهاية مارس المقبل.

وتعد هذه الصفقة الثانية التي تبرمها الشركة البولندية مع جهة أوكرانية لتوريد الغاز المسال الأمريكي لها.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة في أوروبا زيادة في الطلب على الوقود الأزرق مع تراجع احتياطياته في المستودعات الأرضية.

وجرى تداول العقود الآجلة للغاز أمس الاثنين عند 984 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة ICE، التي يقع مقرها في لندن.

المصدر: نوفوستي