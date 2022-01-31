ارتفاع بورصة موسكو
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/safv
ارتفع مؤشرا بورصة موسكو والعملة الروسية الروبل، اليوم الاثنين، وترافق ذلك مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار MICEX بنسبة 1.75% إلى 3549 نقطة.
فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 2.43% إلى 1441 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
كذلك عوضت العملة الروسية بعض الخسائر التي منيت بها في وقت سابق، حيث انخفض سعر صرف الدولار بواقع 25 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 77.56 روبل.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.