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ارتفاع بورصة موسكو

مال وأعمال

ارتفاع بورصة موسكو
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفع مؤشرا بورصة موسكو والعملة الروسية الروبل، اليوم الاثنين، وترافق ذلك مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

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أسعار النفط تواصل تسجيل المكاسب

وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار MICEX بنسبة 1.75% إلى 3549 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 2.43% إلى 1441 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

كذلك عوضت العملة الروسية بعض الخسائر التي منيت بها في وقت سابق، حيث انخفض سعر صرف الدولار بواقع 25 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 77.56 روبل.

المصدر: RT

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