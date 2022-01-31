أسعار النفط تواصل تسجيل المكاسب

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في ظل توقعات المستثمرين باستمرار تعافي الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.16% إلى 87.83 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.23% إلى 91.14 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وتواصل أسعار النفط الارتفاع، إذ سجلت الأسبوع الماضي أعلى مستوى منذ العام 2014.

وتتجه أنظار السوق الآن نحو اجتماع مجموعة "أوبك+"، التي تضم منتجي نفط من منظمة "أوبك" وخارجها، المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل وذلك لبحث الأوضاع في سوق النفط العالمية ومستويات إنتاج المجموعة للفترة المقبلة.

المصدر: RT + بلومبرغ