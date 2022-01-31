اكتشاف مكامن نفطية جديدة في جنوب غرب كازاخستان

قال المكتب الصحفي لشركة "كازمونايغاز"، إن الجيولوجيين اكتشفوا طبقات نفطية جديدة في حقل "أوزن" في جنوب غرب كازاخستان.

وأضاف المكتب في بيانه اليوم: "تم في حقل أوزين في مقاطعة مانجيستاو، اكتشاف مكامن نفطية جديدة، بعد تنفيذ عمليات استكشاف إضافية. ونتيجة للاكتشاف الجديد، زادت احتياطيات النفط في حقل أوزن بنسبة 8٪، وهو ما يعادل من الناحية الكمية 39.9 مليون طن من الاحتياطي النفطي القابل للاسترداد".

إقرأ المزيد

وأشارت الشركة إلى أن الزيادة في احتياطيات الهيدروكربونات ستؤثر بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية في "كازمونايغاز".

ونوهت بأنه يجري في الوقت الحالي، تعديل مشروع تطوير الحقل لكي يتم أخذ الاحتياطيات الجديدة بالاعتبار، والتخطيط لوضعها في الإنتاج.

ووفقا للمكتب الصحفي، يعد "أوزن" أحد أكبر الحقول النفطية مع احتياطي مكامن جيولوجية أولية فريدة من نوعها، ليس فقط في كازاخستان، بل في جميع أنحاء العالم.

المصدر: تاس