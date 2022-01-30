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صفقة بين الصين وإيران.. "الفستق الحلبي" مقابل محركات السيارات

مال وأعمال

صفقة بين الصين وإيران..
AP
العلم الإيراني
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أعلن رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، علي رضا بيمان باك، عن صفقة بين إحدى الشركات المنتجة للسيارات في إيران مع الصين، تشمل تبادل الفستق مع أجهزة ومحركات.

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وبموجب هذه الصفقة، تم تبادل 200 طن من الفستق (الفستق الحلبي) مع محركات وأجهزة فنية للسيارات الصينية التي تقوم بإنتاجها في محافظة كرمان الإيرانية التي تعتبر مركز إنتاج الفستق بالبلاد.

وأعلن بيمان باك عن صفقات مشابهة للقطاع الخاص في تبادل البضائع والمنتجات منها السجاد والفستق والمنتجات البتروكيمياوية مع بعض الدول بسبب صعوبات التبادل المالي مع العالم جراء العقوبات المفروضة على إيران.

وشدد بيمان باك على تعزيز ودعم القنوات المالية بين إيران وروسيا، لتعزيز التجارة بين البلدين، من خلال إنشاء شركات كبيرة للتعاون التجاري بين طهران وموسكو.

المصدر: "فارس"

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