استئناف ضخ الغاز الإيراني إلى تركيا بكميات محدودة

أعلنت شركة "بوتاش" التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي، بدء ضخ الغاز الإيراني إلى تركيا مجددا، بكميات محدودة بغرض الاختبار، بعد توقف لعدة أيام بسبب عطل فني.

وجاء ذلك في تغريدة نشرتها الشركة التركية عبر موقع "تويتر".

وكانت شركة "الغاز الوطنية" الإيرانية قالت إنها ستوقف توريد الغاز الطبيعي إلى تركيا لمدة 10 أيام اعتبارا من 20 يناير الجاري، بسبب عطل فني في محطة "غوربولاك" بولاية أغري شرقي تركيا.

المصدر: الأناضول