عطل فني يوقف إمداد تركيا بالغاز الإيراني 10 أيام

أعلنت شركة الغاز الوطنية الإيرانية وقف إمدادات الغاز إلى تركيا لمدة 10 أيام بسبب عطل فني، فيما أكد الجانب التركي أن الكميات المستوردة من إيران انخفضت فعليا منذ 17 يناير الحالي.

من جانبها، أوضحت شركة "بوتاش" التركية لأنابيب النفط والغاز في بيان لها أن كمية الغاز الموردة إلى تركيا من قبل الشركة الإيرانية انخفضت اعتبارا من 17 يناير الجاري.

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وأضافت أن كمية مشتريات الغاز انخفضت إلى حوالي ثلثي المقررة لليوم.

وأشارت إلى أن الشركة الإيرانية أبلغتها بأنها ستوقف توريد الغاز إلى تركيا لمدة 10 أيام اعتبارا من 20 يناير الجاري بسبب عطل فني.

المصدر: "الأناضول"