الروبل الروسي يواصل الارتفاع

واصلت العملة الروسية الارتفاع أمام الدولار واليورو، في تعاملات ما بعد الظهيرة اليوم الخميس، معوضة بذلك جزء من الخسائر التي منيت بها هذا الأسبوع.

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ووفقا لبيانات بورصة موسكو، انخفض سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 17:35 بتوقيت موسكو، بواقع 1.5 روبل إلى 77.89 روبل، وكانت العملة الروسية قد سجلت أمس مستوى فوق 80 روبلا للدولار.

فيما تراجعت العملة الأوروبية يورو بواقع 2.5 روبل إلى 86.86 روبل.

كذلك صعد مؤشرا بورصة موسكو، حيث ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 3.44% إلى 3473 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 6.16% إلى 1405 نقاط، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT + تاس