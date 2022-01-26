روسيا.. الدولار يتجاوز عتبة 80 روبلا

تراجع سعر العملة الروسية مساء الأربعاء لما دون العتبة الرمزية البالغة 80 روبلا للدولار، في سابقة منذ نوفمبر 2020.

كما بلغ سعر العملة الروسية مقابل العملة الأوروبية 90 روبلا لليورو الواحد.

وتأثرت مؤشرات الأسهم وأسعار صرف العملات سلبا بحالة عدم اليقين السائدة من جراء الأزمة الأوكرانية، حيث يزعم الغربيون أن روسيا تحضر لغزو أوكرانيا ويهددون موسكو بعقوبات.

وكانت موسكو قد نفت مرارا وجود أي خطط لديها لغزو أوكرانيا، محملة الغرب المسؤولية عن التصعيد الحالي وإمداد عناصر متطرفة في أوكرانيا بالسلاح.

وشددت روسيا على أن تحركات قواتها ضمن حدودها لا تشكل خطرا على أحد، مرجحة أن كييف تستعد لمحاولة جديدة لحسم النزاع في جنوب شرق أوكرانيا (دونباس) بالقوة، وحذرت من خطر تدبير استفزازات في المنطقة.

المصدر: "أ ف ب" + "تاس"