افتتاح أول مصنع لتجميع سيارات الركاب في السعودية (فيديو)

افتتحت السعودية، مصنع "سنام"، وهو أول مصنع لتجميع سيارات الركاب في المملكة العربية السعودية.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية مقطع فيديو، أشارت فيه إلى أن شركة السيارات الوطنية السعودية "سنام"، ستعمل على تجميع السيارات في مدينة الجبيل السعودية.

وأوضحت، أن هذه السيارة تأتي كمنتج أولي للمرحلة الأولى في مصنع "سنام"، بالشراكة مع شركة كورية، حيث يقام هذا المصنع على مساحة تقدر بمئة وعشرين ألف متر مربع وبدعم من الهيئة الملكية للجبيل.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة "سنام"، فهد الدهيش، إلى أن "اليوم هو بداية أول خطوة للمرحلة الأولى التي ستكون مرحلة تجميع برخصة فنية من الشريك التقني لنوعين من سيارات الركاب بمحتوى محلي يصل إلى 15 بالمائة وفي المرحلة الثانية سيكون توطين القطع من مدينة الجبيل الصناعية هو الهدف الأساسي والتي ستصل فيما نسبته من 30 بالمائة إلى 40 بالمائة وفي بداية انطلاقة المشروع سيتم توطين 50 بالمئة من الوظائف كمرحلة أولى".

المصدر: RT