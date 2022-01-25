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السعودية والعراق توقعان اتفاقية الربط الكهربائي بينهما

مال وأعمال

السعودية والعراق توقعان اتفاقية الربط الكهربائي بينهما
Globallookpress
صورة تعبيرية
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وقعت السعودية والعراق، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين، الأمر الذي سيساهم في حل أزمة الكهرباء في العراق.

ووقع الوثيقة من الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومن الجانب العراقي أمين مجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، وشارك في مراسم التوقيع، وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار ووزير الكهرباء العراقي المكلف عادل كريم بواسطة تقنية الفيديو.

يتبع..

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