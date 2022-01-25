انقطاع واسع في التيار الكهربائي في ثلاث دول في آسيا الوسطى

شهدت دول في آسيا الوسطى انقطاعا كبيرا في التيار الكهربائي، وفقا لوسائل إعلام، إذ انقطعت الكهرباء في كازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن انقطاع التيار الكهربائي مرتبط بحادث في منظومة الطاقة التي تربط دول في آسيا الوسطى.

أوزبكستان:

أعلنت وزارة الطاقة الأوزبكية انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق في البلاد، في مقاطعات فرغانة وطشقند ووادي فرغانة وسيرداريا وجيزاك وسمرقند ونافوي وكشكاداريا.

وعن سبب انقطاع التيار الكهربائي، قالت وزارة الطاقة الأوزبكية إن الانقطاع تم بسبب حادث في كازاخستان.

كازاخستان:

فيما قالت شركة الشبكة الكهربائية في كازاخستان، إن التيار الكهربائي انقطع في كازاخستان بسبب "خلل طارئ" في منظومة الطاقة في آسيا الوسطى. وأضافت الشركة الكازاخستانية، أنها تتخذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحادث.

وأشارت بوابة "زاكون" الإخبارية إلى أن التيار الكهربائي انقطع في مدينة ألما آتا، أكبر مدن كازاخستان، ومنطقة ألما آتا، فيما قال رواد شبكات التواصل الاجتماعي إن التيار الكهربائي انقطع في المناطق الجنوبية من كازاخستان.

وقالت إدارة مدينة ألما آتا، إن الانقطاع حدث جراء انخفاض "الجهد الكهربائي في شبكة الكهرباء".

قيرغيزستان:

كذلك تحدثت وكالة "تاس" الروسية عن حدوث انقطاع في التيار الكهربائي في معظم أنحاء عاصمة قيرغيزستان بيشكيك وفي ثاني أكبر المدن في البلاد في أوش وعددا من المدن الآخرى في قيرغيزستان.

المصدر: تاس + نوفوستي