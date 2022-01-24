الكرملين يعلق على انخفاض بورصة موسكو والروبل

علق دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للكرملين، على الوضع المحيط ببورصة موسكو، التي هبطت اليوم بأكثر من 6% وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية المرتبطة بأوكرانيا، على حد تعبير خبراء.

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وردا على سؤال حول تراجع بورصة موسكو، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "بعد فترات من التراجع في الأسواق المالية يأتي النمو، وكلما أسرع معارضو روسيا في وقف الهستيريا، حدث ذلك (النمو) مبكرا".

وأضاف المسؤول: "من الخطأ الحديث عن الأسواق الروسية بمعزل عن الأسواق الدولية. فكل الأسواق العالمية لا يمكنها إلا أن تتفاعل مع مثل هذا الجو (التوترات الجيوسياسية). وجميع الأسواق الآن في مرحلة (التشاؤم العميق)".

وتراجعت العملة الروسية خلال تعاملات اليوم، وسجل الدولار مستوى 79 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر 2020.

فيما تراجع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 6.29%، أما مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS فتراجع بنسبة 8.45%.

المصدر: نوفوستي