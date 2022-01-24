انخفاض الروبل وبورصة موسكو

تراجعت العملة الروسية ومؤشرا بورصة موسكو، اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وجاء ذلك على الرغم صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

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وبحلول الساعة 12:20 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 29 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 77.71 روبل، وقبل ذلك تجاوزت العملة الأمريكية لفترة وجيزة مستوى 78 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 7 أبريل الماضي.

فيما صعد سعر صرف اليورو بواقع 9 كوبيكات إلى 87.96 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو. وفي مستهل التعاملات تم تداول الدولار عند 77.14 روبل، واليورو عند 87.38 روبل.

وفي سوق الأسهم، تراجع مؤشرا بورصة موسكو، وانخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 3.64% إلى 3313 نقطة، فيما تراجع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 4.5% إلى 1338 نقطة.

وجاء الارتفاع على الرغم من صعود أسعار النفط في الأسوق العالمية في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات في معروض النفط، وبلغ الخام العالمي "برنت" مستوى 88.37 دولار للبرميل.

المصدر: RT