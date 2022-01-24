وسائل إعلام: ألمانيا توقف النظر في مسألة فصل روسيا عن نظام "سويفت" للبنوك

ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصدر دبلوماسي أوروبي، أن ألمانيا أوقفت النظر في مسألة فصل روسيا عن نظام "سويفت" للبنوك، وذلك كجزء من مناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو.

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وجاء ذلك بحسب ما ذكره موقع Euractiv، الذي هو عبارة عن شبكة إعلامية أوروبية متخصصة في سياسات الاتحاد الأوروبي، نقلا عن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين.

وجاء في تقرير الموقع: "في الوقت الذي ينظر فيه إلى الغاز والنفط كأداة محتملة للضغط (على روسيا) قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن ألمانيا على ما يبدو أوقفت مناقشة اقتراح لفصل موسكو عن نظام الدفع العالمي (سويفت)".

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في اجتماع دوري في بروكسل، ستكون موضوعاته الرئيسية هي المفاوضات حول مستقبل الأمن في القارة والوضع الحالي المحيط أوكرانيا.

وكان مصدر دوبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي قد أشار يوم الجمعة الماضي إلى أن الوزراء خلال اجتماعهم اليوم لن يناقشوا مسألة العقوبات ضد روسيا.

وقبل نحو أسبوع نقلت صحيفة Handelsblatt​​​​​​ عن مصادر في الحكومة الألمانية أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لم يعد ينظران في مسألة فصل روسيا عن نظام "سويفت".

وكانت واشنطن أعلنت أكثر من مرة عزمها على فرض عقوبات "غير مسبوقة" ضد موسكو في حال إقدامها على "غزو أوكرانيا"، وذلك على خلفية تقارير عن حشد روسيا قوات ضخمة على حدودها مع هذا البلد.

ويؤكد الكرملين أن روسيا تنقل قواتها ضمن أراضيها ولا يجب أن يقلق ذلك أحدا، كما أشارت موسكو مرارا إلى أن المزاعم عن "خطط روسيا العدوانية" تستخدم ذريعة لتعزيز الوجود العسكري للناتو قرب الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي