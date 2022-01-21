"الصناعات الدفاعية التركية" تكشف هدفها المنشود في عام 2022
تشارك شركات الصناعات الدفاعية التركية هذا العام في ثمانية معارض دولية للبحث عن فرص جديدة من شأنها تعزيز الصادرات وتحقيق مزيد من الأرقام القياسية.
وقال إسماعيل دمير رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إنه يتوقع أن تبلغ صادرات الشركات التركية العاملة في هذا القطاع نحو 4 مليارات دولار في عام 2022.
وأضاف دمير قائلا، إن الصادرات في قطاع الصناعات الدفاعية هي نتاج تضافر عدة عوامل ونتيجة مجهود وإصرار استمر لعدة سنوات.
وأشار إلى أن شركات الصناعات الدفاعية التركية ستشارك هذا العام في عدة معارض دولية، مع بدء عودة حركة المعارض، بعد توقفها فترة جراء وباء كوفيد-19.
وأوضح دمير أن الصناعات الدفاعية والجوية حققت رقما قياسيا في الصادرات خلال عام 2021، بلغ 3 مليارات و 224 مليون دولار، وأنهم يهدفون هذا العام لتحقيق صادرات بقيمة 4 مليارات دولار.
وذكر أنهم سيزورون 8 دول بصحبة عشرات الشركات التركية ليعرضوا إمكاناتهم وقدراتهم هناك.
المصدر: "الأناضول"
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