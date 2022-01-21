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وزير المالية المصري يكشف عن حجم زيادة رواتب الموظفين

مال وأعمال

وزير المالية المصري يكشف عن حجم زيادة رواتب الموظفين
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أفاد وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن أقل موظف سيزيد راتبه أكثر من 500 جنيه بداية من يوليو 2022، مؤكدا أن تكلفة زيادة المرتبات ستصل إلى نحو 45 مليار جنيه.

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وأضاف وزير المالية المصري، فى تصريحات متلفزة، أنه سيتم تعيين 30 ألف معلم، سيصل مرتب كل واحد منهم إلى ما بين 3800 إلى 4 آلاف جنيه في الشهر.

وتابع وزير المالية، أن هناك من 28 ألفا إلى 30 ألفا تكليفات أطباء الأسنان، إضافة إلى أنه ستكون هناك زيادة بحافز الجودة، معلقا: "حافز الجودة الجديد للمعيد سيكون 500 جنيه".

وأضاف إنه ستكون هناك قرارات مبشرة لأصحاب المعاشات، مؤكدا أن الهيئة القومة للتأمين والمعاشات تعمل على ذلك وستعرض الأمر على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

المصدر: RT 

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