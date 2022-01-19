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الخزانة الأمريكية: "أوميكرون" لن يحرف نمو الاقتصاد الأمريكي عن سكته

مال وأعمال

الخزانة الأمريكية:
Gettyimages.ru
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
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أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا سيرخي بثقله على نمو اقتصاد البلاد في الأشهر القادمة، لكنه لن يخرجه عن سكته.

وقالت يلين في كلمة أمام رؤساء بلديات اجتمعوا في واشنطن: "نعم، إن "أوميكرون" طرح تحد وسيؤثر على الأرجح على بعض البيانات في الأشهر القادمة، لكني على ثقة بأنه لن يخرج فترة نمو اقتصادي هي من الأقوى خلال قرن عن مسارها".

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وأشارت إلى أن هذا الأمر لم يكن مضمونا سابقا، مضيفة: "كان هناك معاكسة فعلية عندما أخرج "أوميكرون" التعافي عن مساره، في سيناريو عرقل فيه اقتصادنا وأعاده إلى الوراء نحو وضعه في يوم تنصيب الرئيس جو بايدن في يناير 2021".

وشددت على أن "خطة الإنقاذ الأمريكية (التي صادق عليها الكونغرس في مارس 2021 بدفع من بايدن) عملت بمثابة لقاح للاقتصاد الأمريكي وحمت التعافي من متحورات جديدة محتملة".

وأدى "أوميكرون" إلى ارتفاع أعداد الإصابات وحالات الحجر، ومنع عددا كبيرا من الأمريكيين من الالتحاق بوظائفهم.

فخطوط الطيران مثلا ألغت آلاف الرحلات منذ عيد الميلاد بسبب النقص في أعداد الطواقم.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يسفر هذا الأمر عن تباطؤ النمو في الربع الأول من 2022.




المصدر: "أ ف ب"

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