تضرر مئات البيوت البلاستيكية بسوء الطقس وتنينين بحريين في الساحل السوري

أعلنت محافظتا طرطوس واللاذقية السوريتان نتائج الإحصاء الأولي للأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية السيئة التي تعم البلاد، وخاصة التنينين البحرييين اللذين ضربا طرطوس وبانياس.

ونقلت صفحة مديرية الزراعة في طرطوس عن مدير الزراعة في المحافظة علي يونس أن نحو 130 بيتا بلاستيكيا "تضررت نتيجة التنين البحري الذي حدث يوم أمس في منطقة بانياس" وتراوحت نسبة الضرر في عدد من القرى بين 60 إلى 90 في المئة.

يضاف إليها نحو 100 بيت بلاستيكي في قريتين أخريين تابعتين لدائرة زراعة طرطوس.

وقال يونس أن اللجان الفنية المكلفة باشرت عملها بحصر الأضرار.

وفي اللاذقية ذكر المكتب الصحفي في المحافظة أن 185 بيتا بلاستيكيا تضرر في منطقة جبلة، إضافة إلى أضرار أخرى في القرداحة، ومشقيتا.

وأشارت المحافظة إلى أن تلك الأرقام تعد أولية، حيث ما زالت الوحدات الإرشادية تعمل على تقييم الأضرار.

المصدر: RT