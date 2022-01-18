الرياض وسيئول تتفقان على التعاون في تطوير اقتصاد الهيدروجين

أجرى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء، حيث اتفق الجانبان على العمل معا من أجل تطوير اقتصاد الهيدروجين.

وقال المكتب الرئاسي في سيئول في بيان له إنه بعد إجراء المحادثات في قصر اليمامة بالرياض، وقع البلدان على اتفاقيات أولية للتعاون في تطوير ما يسمى بالهيدروجين الأخضر، والذي يتم إنتاجه من مصادر الطاقة المتجددة، والتعاون في بناء منظومة اقتصاد الهيدروجين.

وبموجب تلك الاتفاقيات، ستتمكن كوريا الجنوبية من تأمين إمداداتها من الهيدروجين والأمونيا التي لا تسبب انبعاثات كربونية من السعودية. كما ستقوم كوريا الجنوبية بمساعدة السعودية على تشغيل السيارات التي تعمل بالهيدروجين وبناء محطات التزويد بوقود الهيدروجين.

وخلال المحادثات، أشاد مون بسياسات "رؤية 2030" السعودية، التي تهدف إلى التخلص من اعتماد الدولة العربية على النفط وتطوير قطاع الخدمات العامة، مؤكدا أن البلدين وسعا التعاون فيما وراء البناء والبنية التحتية والطاقة، ليمتد التعاون إلى مجالات مثل الهيدروجين والدفاع والملكية الفكرية والرعاية الصحية.

بدوره، عبر بن سلمان عن دعمه لجهود الرئيس مون لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وبعد المحادثات، سيحضر مون منتدى للأعمال وسيلتقي رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر بن عثمان الرميان.

المصدر: "يونهاب"