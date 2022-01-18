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الكشف عن حجم ديون إيران الخارجية

مال وأعمال

الكشف عن حجم ديون إيران الخارجية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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كشفت بيانات رسمية أن ديون إيران الخارجية وصلت إلى 10 مليارات دولار، وذلك مع احتساب الديون المؤجلة، وفقا لما ذكرته وكالة "إسنا" الإيرانية.

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ووفقا للتقارير فقد بلغ الدين الخارجي لإيران 8.7 مليار دولار في منتصف العام الميلادي الماضي، ومع احتساب الديون المؤجلة فقد وصلت الديون إلى 10 مليارات دولار.

وأشارت وكالة "إسنا" الإيرانية إلى أن الدين الخارجي لإيران يشمل التسهيلات والقروض المستلمة في الخارج والتزامات إيران لمنظمات ومؤسسات دولية مثل البنك الدولي.

وأشار تقرير سابق إلى انخفاض الديون الخارجية لإيران في الربع الأول من السنة المالية في 20 يونيو 2021 بنسبة 4.35% على أساس فصلي إلى 8.744 مليار دولار.

وكانت ديون إيران الخارجية بالربع المنتهي 20 مارس 2021، قد بلغت مستوى 9.412 مليار دولار.

المصدر: إسنا + فارس

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