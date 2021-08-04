إيران تكشف حجم ديونها الخارجية

أظهرت بيانات للمركزي الإيراني انخفاض الديون الخارجية للبلاد إلى 8.744 مليار دولار بالربع الأول من السنة المالية الجارية المنتهية في 20 يونيو 2021 بانخفاض نسبته 4.35% على أساس فصلي.

وأشارت البيانات، إلى أن الديون الخارجية المتبقية تشمل 6.733 مليار دولار ديون متوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة لـ2.011 مليار دولار ديون قصيرة الأجل.

وبينت أن الديون الخارجية المذكورة تعادل 7.637 مليار يورو، منها 5.675 مليار يورو متوسطة وطويلة الأجل و1.695 مليار يورو قصيرة الأجل.

وكانت ديون إيران الخارجية بالفصل السابق المنتهي 20 مارس 2021، قد بلغت 9.412 مليار دولار.

المصدر: فارس