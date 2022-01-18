أردوغان: 2022 سيكون عاما لامعا لتركيا

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، بأن "العام 2022 سيكون عاما لامعا بالنسبة لتركيا من الناحية الاقتصادية، وسيشهد انخفاض الفائدة وأسعار الصرف تدريجيا".

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وجاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس التركي للصحفيين اليوم، أثناء عودته من جمهورية ألبانيا، التي أجرى إليها زيارة رسمية أمس الاثنين.

وأعرب أردوغان عن سعادته إزاء انخفاض تقلبات أسعار الصرف واستمرار الاستقرار، مبينا أن جهود حكومته تتواصل حيال زيادة الاهتمام بالليرة التركية.

وفيما يخص أنشطة تركيا المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، قال: "اشترينا 4 سفن تنقيب واثنتين للأبحاث الزلزالية للعمل في البحرين الأسود والمتوسط".

#عاجل | #أردوغان: اشترينا 4 سفن تنقيب واثنتين للأبحاث الزلزالية للعمل في البحرين الأسود والمتوسط — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 18, 2022

المصدر: الأناضول