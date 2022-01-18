المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن خطة تطوير حقل شمال الحمادة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، خطة تطوير حقل شمال الحمادة ووضعه على الإنتاج، وذلك خلال الاجتماع السنوي لشركة "نفوسة" للعمليات النفطية.

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وأكد رئيس شركة "نفوسة" مصطفى صنع الله، خلال الاجتماع، أن البدء بعمليات التطوير المرحلي لمنطقة شمال الحمادة من شأنه المساهمة في رفع القدرة الإنتاجية للمؤسسة وإعطاء رسالة إيجابية للشركات الأجنبية والخدمية لتكثيف وجودها داخل ليبيا ودعم استقرار البلاد.

المصدر: فايسبوك

وأضاف: "بعد القيام بعمليات الاستكشاف في الامتياز 47 وتقديم خطة التقييم للقطع المكتشفة من الشريك الأجنبي، جرى الحصول على الإعلان التجاري، وبناءً على ذلك صدر قرار من المؤسسة بتأسيس شركة نفوسة للعمليات النفطية لتقوم بتطوير وتشغيل عدد من التراكيب في الامتياز 47 - منطقة شمال الحمادة بحوض غدامس".

وأشار إلى الدراسات الجيولوجية والمكانية التي قامت بها الشركة لغرض إعادة تقييم الخطة التطويرية الأولية، والتي توصلت لتبني فكرة الإنتاج السريع للحقل على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى توظيف آبار الحقل الحالية لمدة 3 إلى 5 سنوات بمعدل إنتاج يصل إلى 10 ألف برميل يوميا، تليها المرحلة الثانية التي سيصل الإنتاج خلالها إلى 25 ألف برميل يوميا.

وطالب صنع الله، مسؤولي شركة نفوسة بضرورة إعطاء الأولوية لبرامج حماية البيئة تحديدا بالمناطق المحيطة بعملياتها، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الاهتمام بالعاملين وتحسين الخدمات المقدمة لهم في كل الجوانب بجميع الحقول وكافة المواقع، إضافة للاهتمام بالكوادر الشبابية من حيث التدريب والتأهيل وإقحامها في جميع الأعمال وإعطائها الفرصة للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

المصدر: RT