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أسعار النفط تواصل تسجيل المكاسب

مال وأعمال

أسعار النفط تواصل تسجيل المكاسب
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تواصل أسعار النفط اليوم، ارتفاعها وتتجه عقود الخام العالمي "برنت" صوب مستوى 87 دولارا للبرميل، ويأتي ذلك على الرغم من المخاوف على الطلب بسبب انتشار المتحور أوميكرون. 

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وبحلول الساعة 09:29 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.58% إلى 84.31 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.49% إلى 86.48 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت عقود "برنت" بنسبة 5.3%، والخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 6.2%.

ويأتي الارتفاع على وقع بيانات إيجابية من الصين، حيث أظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد الصيني حقق نموا مستقرا في عام 2021. وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 8.1% على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات أن نسبة النمو هذه كانت أعلى بكثير من هدف الحكومة وهو "فوق 6%"، وفقا لما ذكرته وكالة "شينخوا".

المصدر: RT

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