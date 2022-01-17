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أداء الاقتصاد الصيني في 2021

مال وأعمال

أداء الاقتصاد الصيني في 2021
AP
الصين
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الصيني حقق نموا مستقرا في عام 2021 بالرغم من التحديات بما فيها عودة انتشار جائحة كورونا والبيئة الخارجية المعقدة.

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وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 8,1% على أساس سنوي إلي 114.37 تريليون يوان (نحو 18 تريليون دولار أمريكي) العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن نسبة النمو هذه كانت أعلى بكثير من هدف الحكومة وهو " فوق 6%"، وجعلت متوسط النمو خلال عامين 5,1%.

وفي الربع الأخير من عام 2021، توسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4% على أساس سنوي.

وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء أن الاقتصاد الصيني واصل انتعاشه المستقر في عام 2021، وقاد العالم في كل من التنمية الاقتصادية ومكافحة الوباء، محذرة في نفس الوقت من الضغط الثلاثي لانكماش الطلب وصدمات العرض وضعف التوقعات وسط بيئة خارجية متزايدة التعقيد.

المصدر: شينخوا

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