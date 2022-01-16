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وزير إماراتي: نتطلع لأن نصبح سويسرا الشرق الأوسط وإسرائيل شريك مذهل

مال وأعمال

وزير إماراتي: نتطلع لأن نصبح سويسرا الشرق الأوسط وإسرائيل شريك مذهل
Legion-Media
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قال عمر العلماء وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد إن بلاده تطمح لأن تصبح سويسرا الشرق الوسط وإنها رائد إقليمي في مجال تطوير التكنولوجيا.

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وأضاف الوزير الإماراتي في حديث لشبكة "CNN" الأمريكية أن بلاده "رائد إقليمي من حيث جذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم إلى شركات الاقتصاد الرقمي لدينا".

وقال إن "التحدي الذي نواجهه اليوم هو حجم السوق"، موضحا أن حجم السوق في الإمارات كبير، "لكن ليس بالحجم الذي نريده".

وأكد العلماء أن بلاده لا تتطلع إلى السوق الإقليمية فقط، بل إلى إنشاء شركات عالمية تنطلق من الإمارات وتتوسع إلى بقية العالم.

وحول آفاق التعاون مع إسرائيل، قال الوزير الإماراتي إن إسرائيل "شريك مذهل"، مشيرا إلى ضرورة "فهم الاتجاه الجديد الذي تتخذه الإمارات كدولة من منظور دبلوماسي".

وتابع: "نحاول أن نصبح سويسرا الشرق الأوسط، وما يستلزمه ذلك هو عملنا مع الجميع وأن نضمن أننا نقدم قيمة للجميع أيضا".

ووصف إسرائيل بأنها "مثال رائع لدولة ناشئة" و"بلد يقوم شعبه بإنتاج مخرجات مذهلة"، داعيا إلى الجمع بين التعلم من إسرائيل و"إنشاء مثل هذه الشركات الناشئة من الإمارات التي يمكن أن تتوسع وتصبح عالمية".

المصدر: CNN

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