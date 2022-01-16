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القناة "12" العبرية: إسرائيل ستورد الغاز إلى لبنان بموافقة أمريكية

مال وأعمال

القناة
AP Hassan Ammar
صورة أرشيفية
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أفادت القناة "12" العبرية بأن الولايات المتحدة وافقت على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان.

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وأشارت القناة "12" إلى أن "الغاز الذي سيورده الأردن عبر خط الأنابيب إلى سوريا ومن هناك إلى لبنان، سيأتي من إسرائيل"، إذ أن "واشنطن تستثني هذه الخطوة بسبب العقوبات التي فرضتها على النظام السوري، وسيكون الغاز الذي سيصل إلى الأردن ومن ثم الى لبنان من خزاني تامار وليفياثان الإسرائيليين"، مشيرة إلى أن "الشخص الذي خطط لهذا الاتفاق هو المبعوث الأمريكي الخاص للطاقة، عاموس هوخشتين".

المصدر: "I24 NEWS"

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