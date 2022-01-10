ميقاتي يبحث مع مدبولي استجرار الغاز المصري إلى لبنان

بحث رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، استجرار الغاز المصري إلى لبنان.

وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية في تغريدة على "تويتر" أن ميقاتي "عقد اجتماعا مع مدبولي في شرم الشيخ بمصر، وتم البحث في استجرار الغاز المصري إلى لبنان واتفق على توقيع الاتفاق الأولي بين لبنان ومصر والأردن وسوريا قريبا تمهيدا للحصول على الإعفاء النهائي من عقوبات( قانون قيصر)".

2/3 وعن الجانب المصري حضر وزير وزير الكهرباء محمد شاكر ووزير البترول طارق الملاّ.

وتم البحث في استجرار الغاز المصري الى لبنان واتفق على توقيع الاتفاق الاولي بين لبنان ومصر والاردن وسوريا قريبا تمهيدا للحصول على الاعفاء النهائي من عقوبات" قانون قيصر" ...@MostafaMadbuly — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) January 10, 2022

وأبلغ رئيس وزراء مصر ميقاتي عن تجهيز كمية من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لإرسالها بحرا إلى لبنان. كما تم الاتفاق على معالجة بعض المسائل بتصدير الإنتاج الزراعي إلى مصر.

3/3 وابلغ رئيس وزراء مصر الرئيس ميقاتي عن تجهيز كمية من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لارسالها بحرا الى لبنان.

كما تم الاتفاق على معالجة بعض المسائل بتصدير الانتاج الزراعي الى مصر#مجلس_الوزراء#نجيب_ميقاتيpic.twitter.com/8UjctZV1rR — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) January 10, 2022

هذا وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضامنه الكلي مع لبنان خاصة في الوضع الراهن الذي يمر به، مبديا "استعداد مصر للإسهام في إيصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقعة".

المصدر: RT