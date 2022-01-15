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السودان: حادث يفصل البارجة التركية في بورتسودان عن الشبكة القومية للكهرباء

مال وأعمال

السودان: حادث يفصل البارجة التركية في بورتسودان عن الشبكة القومية للكهرباء
Globallookpress Mohamed Khidir / Source: XinHua
صورة تعبيرية
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أكدت وزارة الطاقة السودانية خروج البارجة التركية في بورتسودان من تغذية الشبكة القومية للكهرباء.

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وأشارت الوزارة إلى أن البارجة التركية خرجت من تغذية الشبكة القومية للكهرباء، نتيجة تحطم أحد الأبراج الناقلة للكهرباء في الخط الرئيسي الذي يربط "بورتسودان" بالشبكة القومية، وذلك بسبب اصطدام ناقلة تجارية بالبرج مما أدى لإتلافه كليا.

وفي بيان صحفي له، أوضح وزير الطاقة المكلف، محمد عبد الله محمود، أن "إدارة الكهرباء تحركت فورا لموقع الحدث لمعالجة هذا الخلل و إصلاح البرج"، لافتا إلى أن "هنالك معالجات أخرى تجري من قبل الفنيين في الكهرباء لإعادة الكهرباء لمدينة بورتسودان بشكل عاجل من خلال إعادة تشغيل البارجة التركية بالتنسيق مع شركة بشائر للبترول في أسرع وقت ممكن".

وشدد على أن "العمل علي إعادة تأهيل البرج التالف تسير بشكل حثيث"، موضحا أن "تعطل الخط الناقل أدى إلى خروج حوالى 150 ميغاوات من الشبكة القومية أثرت بشكل مباشر على استقرار الإمداد الكهربائي في مناطق السودان الأخرى".

المصدر: "سونا"

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