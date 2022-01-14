مجلس السيادة: لن نسمح بالفوضى في السودان

أكد مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني /الطاهر أبو هاجة/ أن السلطات السودانية لن تسمح باستمرار الفوضى وأعمال الشغب في البلاد.

وقال أبو هاجة إن الهجوم على قوات الأمن والشرطة يعد استهدافا لأمن السودان ووحدته. من جهته أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وجدي صالح أن مكونات من تحالفه وقوى ثورية مجمتعية ترفض العودة للشراكة مع العسكر، وشدد صالح في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الخرطوم على ضرورة تفرغ الجيش السوداني لمهامه في حفظ الأمن. وأشار في الوقت ذاته إلى استعداد قوى الحرية والتغيير إلى التعامل بإيجابية مع العملية السياسية للأمم المتحدة.