مسؤول إيراني يتوقع بلوغ قيمة السلع التصديرية 46 مليار دولار هذا العام

توقع مسؤول جمركي إيراني، أن تبلغ قيمة السلع التصديرية 46 مليار دولار خلال العام الجاري.

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وقال فرود عسكري، مساعد رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية للشؤون الفنية، إن "الصادرات بلغت 3.5 مليار دولار شهريا في النصف الأول من العام الجاري و5 مليارات دولار شهريا في النصف الثاني من العام"، مشيرا إلى الإسراع في وتيرة الصادرات ورفع بعض العقبات من أمام التجارة الخارجية".

ورأى أن "تولي وزارة الصناعة والمناجم والتجارة موضوع إعادة عوائد العملة الصعبة المستحصلة من الصادرات وزيادة حوافز المصدرين بقرار "الواردات إزاء الصادرات" والعبور من ظروف كورونا، من أسباب تسارع وتيرة الصادرات".

وأكد عسكري، ضرورة زيادة أنشطة المستشارين الاقتصاديين الإيرانيين في الأسواق المستهدفة وكذلك زيادة الاجتماعات مع مسؤولي الجمارك في الدول الجارة، وذلك من أجل زيادة الصادرات.

يذكر أن العام الإيراني ينتهي في 20 مارس.

المصدر: "فارس"