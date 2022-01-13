مسؤول روسي يتحدث عن مستقبل النفط وتأثير تقليل الاعتماد عليه كمصدر للطاقة على روسيا

تحدث مسؤول روسي كبير عن مستقبل النفط كمصدر للطاقة وتأثير الانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة على الميزانية الروسية، وذلك مع سعي العالم لتقليل انبعاثات الكربون.

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وقال رئيس هيئة الرقابة والتفتيش الروسية أليكسي كودرين، في مقابلة مع وكالة "تاس" اليوم الخميس، إن نظام الميزانية الروسية يحتاج للاستعداد للتحول في قطاع الطاقة، لأنه في غضون 20 عاما قد يتوقف الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الميزانية.

وجاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كان النفط سيتوقف كونه سلعة رئيسية في الصادرات الروسية ومصدرا لإيرادات الميزانية من منظور تحول الطاقة.

وأشار كودرين إلى وجود قوانين في الميزانية الروسية تهدف للحد من إنفاق عائدات النفط وضمان عدم الاعتماد على عائدات النفط.

ووفقا لكودرين، الذي شغل في السابق منصب وزير المالية، فإن قوانين الميزانية تحد من زيادة الإنفاق عند ارتفاع أسعار النفط وبذلك يتم تقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

وأضاف، أنه وفقا لقواعد الميزانية يحظر إنفاق الأموال من بيع النفط فوق سعر 44 - 45 دولارا للبرميل، أي لا يتم إنفاق الأموال من بيع النفط فوق هذا السعر، وفي المستقبل يجب خفض هذا المستوى إلى 40 دولارا ومن ثم إلى 30 دولارا للعمل على تقليل الاعتماد على النفط.

المصدر: تاس