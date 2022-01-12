وزير البترول المصري يكشف تفاصيل عن تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في البلاد

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، اليوم الأربعاء، أنه يجري العمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية.

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وخلال كلمته في مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، قال طارق الملا: "يتم العمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية، تعظيما للقيمة المضافة من موارد الذهب، وبما يؤدي لإكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم المحتوى المحلي".

وأشار الملا إلى "مواصلة تشييد عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من خام الفوسفات لصالح الاقتصاد المصري"، موضحا أن "مصر تنفذ برنامجا طموحا لتطوير صناعة التعدين لديها انطلاقا من رؤية مصر 2030 التي يعد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية أحد أهم أهدافها".

وأكد وزير البترول أن "البرنامج الذي وضعته الوزارة، نجح في تطبيق إصلاحات شاملة للنهوض بمنظومة التعدين المصرية بعد دراسة كافة التحديات المحلية والدولية".

كما أوضح طارق الملا أن "رؤية تطوير قطاع التعدين تستهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو نصف بالمئة حالياُ إلى 5% خلال العقدين القادمين، وتوفير عدد كبير من فرص العمل وتعظيم الأنشطة التعدينية عبر إصدار أكثر من مائتي رخصة بحث واستكشاف سنويا".

المصدر: "اليوم السابع"