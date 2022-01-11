إعادة فتح حقول نفطية في ليبيا

أعيد فتح أربعة حقول نفطية جنوب غرب ليبيا بعد إغلاق "بالقوة" استمر ثلاثة أسابيع من طرف حراس المنشآت النفطية، إثر نجاح مفاوضاتهم مع السلطات الحكومية وتعهدات بالاستجابة إلى مطالبهم.

وقال مصدر مسؤول في جهاز حرس المنشآت النفطية لفرانس برس الثلاثاء إن "الحقول النفطية في منطقة الجنوب الغربي مفتوحة منذ وقت متأخر ليلة الأمس، إضافة إلى إعادة فتح صمامات نقل الغاز ونقل الخام إلى موانئ التصدير غرب البلاد فجر اليوم".

وأضاف المصدر، وهو أحد قادة الحراس المسؤولين عن الإغلاق: "استمعت الحكومة إلى مطالبنا المشروعة المتمثلة في مطالب مالية تخص الحراس، وفنية تتعلق بتوفير الاحتياجات الطارئة لاستمرار مهامنا، حيث نعمل وسط ظروف صعبة منذ سنوات".

ولم تدل المؤسسة الوطنية للنفط (حكومية) بتعليق حول إعادة فتح الحقول حتى الآن. لكن الحكومة الليبية المؤقتة أكدت بأن رئيسها الحميد الدبيبة، وجه بإعادة "الفتح الفوري" للحقول الأربعة.

وكان حراس المنشآت النفطية أغلقوا في 20 ديسمبر الماضي، أربعة حقول نفطية (الحمادة والفيل و الوفاء والشرارة)، كما أغلقوا صمامات نقل الغاز من الحقول نحو غرب البلاد، مطالبين بتوفير موارد مالية ولوجستية لهم.

وتسبب الإغلاق في خسائر إنتاج بلغت أكثر من 300 ألف برميل يوميا، بواقع يقترب من ثلث الإنتاج اليومي للبلاد، الذي يناهز 1.2 مليون برميل يوميا، بحسب مؤسسة النفط الوطنية.

المصدر: "أ ف ب"