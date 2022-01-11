توكايف يعلن تأسيس صندوق اجتماعي ستساهم فيه كبرى شركات كازاخستان

أوعز رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، اليوم الثلاثاء، للحكومة الكازاخستانية بإنشاء صندوق اجتماعي عام في الجمهورية، وأشار إلى أن شركات كبرى ستقدم مساهمات في الصندوق.

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وقال توكاييف في كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان اليوم الثلاثاء: "أوعز بإنشاء صندوق اجتماعي عام سيتعامل مع حل المشكلات الحقيقية في مجال الرعاية الصحية والتعليم والدعم الاجتماعي على سبيل المثال سيساعد الصندوق الأطفال المصابين بأمراض نادرة. سنقوم ببناء مرافق رياضية للأطفال في المدن والأحياء والمستوطنات والقرى وسنساعد الأطفال الموهوبين، سندعم الثقافة وسنساعد ألماتي (مدينة في كازاخستان) على التعافي من مأساة مروعة".

وأشار إلى أنه سيتم تقديم أموال من هذا الصندوق لدعم العائلات وضباط الشرطة والعسكريين الذين لقوا حتفهم خلال أعمال الشغب.

كذلك أشار إلى أن شركات كبرى ستقدم مساهمات كبيرة ومنتظمة للصندوق، وقال: "بفضل "يلباسي" (زعيم الأمة - اللقب الرسمي لنزاربايف) ظهرت في البلاد مجموعة من الشركات المربحة للغاية وطبقة من الأشخاص الأثرياء، وقد حان الوقت لتكريم الناس ومساعدتهم على أساس منهجي ومنتظم".

كذلك أعلن رئيس كازاخستان، عن انتهاء مهام قوات حفظ السلام بنجاح، وأن انسحابها من بلاده سيبدأ في غضون يومين.

وفي وقت سابق أشار توكاييف إلى أن حربا إرهابية اندلعت ضد كازاخستان.

وشهدت كازاخستان اضطرابات في مطلع العام الحاري والتي انطلقت بطرح مطالب اقتصادية لتتحول بعد ذلك إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

المصدر: تاس