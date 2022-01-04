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سعر الغاز في أوروبا يتجاوز 1100 دولار لكل ألف متر مكعب

مال وأعمال

سعر الغاز في أوروبا يتجاوز 1100 دولار لكل ألف متر مكعب
Sputnik
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أفادت معطيات بورصة ICE في لندن، بأن قيمة العقود الآجلة للغاز في أوروبا، بعد انخفاضها إلى أقل من 800 دولار لكل ألف متر مكعب في اليوم الماضي، تنمو الآن بنسبة 17٪ لتتجاوز 1100 دولار.

وبلغت قيمة العقود، الآجلة التنفيذ لشهر فبراير المقبل، على منصة ICE Futures، عند بدء التداول 10208.2 دولار لكل ألف متر مكعب.

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وبحلول الساعة 13.18 بتوقيت موسكو، ارتفعت الأسعار إلى 1104.2 دولار، وهو أعلى بقليل من 17٪ من السعر المحسوب في اليوم السابق - ما يقرب من 940 دولارا.

في 31 ديسمبر، انخفضت هذه الأسعار إلى ما دون 800 دولار للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر.

ويشار إلى أن سعر الغاز أخذ بالهبوط بعد أن وصل إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 2190.4 دولار في 21 ديسمبر.

المصدر: نوفوستي

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