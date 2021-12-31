تراجع سعر الغاز في أوروبا إلى أقل من 800 دولار لكل 1000 متر مكعب

أفادت معطيات شركة إنتركونتيننتال إكستشينج ( ICE )، بأن سعر الغاز في أوروبا خلال تعاملات الجمعة تراجع إلى أقل من 800 دولار لكل ألف متر مكعب، لأول مرة منذ 10 نوفمبر.

ووفقا لهذه الشركة الأمريكية، التي تقوم بتشغيل العديد من البورصات العالمية، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر فبراير على مركز TTF في هولندا إلى 796 دولارا لكل 1000 متر مكعب، أو 68 يورو لكل ميغاواط ساعة (حسب سعر صرف اليورو / الدولار الأمريكي الحالي، لأن عرض أسعار في ICE يتم باليورو لكل ميغاواط ساعة). وبلغ الانخفاض الإجمالي في سعر الغاز منذ بداية التداول أكثر من 22٪، ومقارنة بالرقم القياسي التاريخي للأسبوع الماضي، انخفض سعر الغاز بنحو ثلاث مرات.

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في 21 ديسمبر، تجاوز سعر الغاز بالبورصة في أوروبا ولأول مرة في التاريخ علامة 2000 دولار لكل ألف متر مكعب. وجاء ذلك على خلفية الطقس البارد والاحتياطيات المنخفضة بشكل غير طبيعي في خزانات الغاز تحت الأرضية.

المصدر: تاس